أشاد وزير المعادن والصناعة تيام تيجاني، اليوم الجمعة، بالصناعة الوطنية الموريتانية مؤكدا أنها تشهد “قفزة نوعية على كافة المستويات”.

وثمن الوزير خلال زيارة ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية الوطنية في ولاية نواكشوط الشمالية، “الاستثمارات الوطنية المتنامية في القطاع الصناعي”.

وأضاف أن ذلك تجسد “في صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة في أفق 2030، وإصدار أول قانون موجه للصناعة، برمجة إنشاء منطقة صناعية متكاملة تتوفر على مقومات الطاقة والمياه والخدمات والبنى التحتية الضرورية”.

وأكد أن قطاعه “سيواصل دعمه للفاعلين الصناعيين الوطنيين، وتوفير البيئة المناسبة لنمو صناعي تنافسي ومولد لفرص العمل، انسجاماً مع التوجهات العامة لبرنامج “طموحي للوطن”.

وأعرب تيجاني عن فخره بالكفاءة الموريتانية المتمثلة في المهندسين والفنيين والإداريين والعمال، مؤكداً أن “هذه الموارد البشرية تشكل رأس المال الحقيقي لأي نهضة صناعية وطنية”.

زيارة الوزير للمنشآت الصناعية الوطنية في ولاية نواكشوط الشمالية؛ كانت رفقة رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ووالية نواكشوط الشمالية وممثلي السلطات الأمنية والإدارية بالولاية.