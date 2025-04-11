أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية،تشكيل بعثة مشتركة لإجراء عملية إحصاء ومراقبة داخل “منطقة التماية” .

وأوضحت الوزارة في بيان، أن البعثة تتكون من ممثلين عن كل من قطاع المعادن والصناعة، والسلطات الإدارية المحلية، والقوات الأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنقبين.

وذكرت أن المنقبين، سلموا أسماء ممثليهم في هذه البعثة وذلك في رسال موجهة لوزير الصناعة والمعادن اتيام التيجاني اليوم 11 أبريل ( أربعة ممثلين ) .

وقالت إن البعثة المشتركة، ستتوجه غدا السبت 12 إبريل إلى موقع ممر ” التماية ” لمباشرة مهامها المقررة.

وكانت الوزارة، قد قررت تحويل منطقة التمايه إلى منطقة مختلطة تجمع بين التنقيب التقليدي والصناعي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار قانوني يضمن الشفافية ويستوعب مختلف الفاعلين.