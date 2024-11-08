نفت وزارة التربية والتعليم، على لسان مكلف بهمة في الوزارة، ما تم تداوله في بعض الأوساط حول عدم تلقي الوزيرة هدى باباه تعهدًا حكوميًا بزيادة رواتب المعلمين.

وقال مكلف بمهمة في وزارة التربية محمد محمود ولد سيادي، في مقابلة حصرية مع صحراء 24 إن هذه الأخبار غير دقيقة، موضحًا أن اللقاء الذي جمع الوزيرة مع ممثلي النقابات التعليمية كان مثمرًا، وتناول مناقشة المطالب التي تم تقديمها من قبل النقابات.

وأضاف ولد سيادي أن الوزارة لا تواجه أي خلافات مع النقابات التعليمية، بل تسعى إلى تعزيز التعاون المستمر معها.

وشدد على أن الوزيرة حثت على أهمية عقد اللقاءات المتواصلة للاستماع إلى تظلمات النقابات والعمل على مناقشة مطالبهم بما يضمن تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم.

وكان مصدر مطلع قد قال إن وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه أبلغت ممثلي النقابات التعليمية أنه لا يمكن زيادة الرواتب أو توفير السكن، وذلك لأنها لم تتلقَ تعهدًا من الحكومة بهذا الخصوص.

وأضاف المصدر لصحراء ميديا، أن الاجتماع الذي جمع الوزيرة مع قادة النقابات لم يكن مثمرًا، حيث أكدت الوزيرة أنها لا تستطيع اتخاذ أي قرارات بشأن هذين المطلبين.

وأشار المصدر إلى أن الوزيرة صرحت أيضًا بعدم التراجع عن قرار التحويلات الأخيرة، بالإضافة إلى عدم تغيير تطبيق قرار 5 + 2، الذي أثار جدلاً في الأوساط التعليمية.