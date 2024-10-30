أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أن موريتانيا والسودان تسعيان لإرساء شراكة رقمية تعزز من جهود التحول الرقمي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الطموح بين البلدين.

وتتضمن هذه الشراكة تنسيق المواقف من القضايا الرقمية العالمية، وتعزيز الاستثمارات البينية في المجال الرقمي، وتبادل الخبرات، لدعم بناء مجتمعات رقمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده ، وعبد الحميد بشرى إبراهيم، القائم بالأعمال بالإنابة لجمهورية السودان، رئيس البعثة السودانية في موريتانيا.