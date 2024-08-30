اختار نادي الهلال السوداني، موريتانيا لاحتضان مباراته في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عوضًا عن ملعب جوبا الأولمبي في جنوب السودان، الذي خاض فيه الفريق مباراة الدور التمهيدي الأول للمسابقة.

وسيخوض الهلال مباراته أمام سان بيدرو الإيفواري بموريتانيا، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من المسابقة القارية، على أمل تحقيق نتيجة إيجابيه تمهّد له طريق العبور إلى دور المجموعات.

وقال الهلال في بيان رسمي أسباب نقل مبارياته الإفريقية إلى موريتانيا إنه أرسل خطابًا لاتحاد الكرة في جنوب السودان وجه خلاله الشكر على استضافة لقاءات الفريق في البطولات القارية.

وأكد الهلال حصوله على الموافقات الرسمية لخوض منافسات الدوري الموريتاني في الموسم الجديد، موضحًا في بيانه أن الإدارة استجابت لرغبة المدرب بنقل لقاءات الفريق إلى موريتانيا، للتأقلم على الملعب ودرجة الحرارة بالنسبة للمباريات التي تقام ليلًا.

ويقود الهلال المدرب الكونغولي فلوران إيبينغي الباحث عن تحقيق إنجاز مع الفريق السوداني بالنسخة الحالية التي بدأها الهلال بإقصاء الأهلي بنغازي الليبي بالفوز بنتيجة 1-0 في ليبيا والتعادل 1-1 في جنوب السودان.