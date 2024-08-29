قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد امين، إنه ستتم زيادة منح طلبة الماجستير والدكتوراه، من أجل مواصلة تعليمهم في الخارج.

وأضاف الوزير خلال تعليقه على اجتماع الحكومة، أن “هذه السنة، بعد التجربة خلال السنوات الماضية في التعليم العالي، وصلنا إلى الاكتفاء بالنسبة لطلبة السلك الأول في التعليم العالي”.

وأشار إلى أنه تم افتتاح منصة لتوجيه الطلبة الناجحين في البكالوريا هذه السنة، التي تجاوز عدد الناجحين فيها 17 ألفًا، وهو ما يقارب 46% من المترشحين. مؤكداً أن المنصة تتضمن “عروضًا متنوعة،مع الأخذ بعين الاعتبار الجودة والعدد”.