دشن وزير الطاقة والنفط محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، اليوم الخميس، بنواكشوط مقراً لخلية ترقية الطاقات المتجددة والكهربة الريفية.

وتعمل هذه الخلية، التي تم تدشين مقرها الرئيسي بتمويل من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، في عدة برامج ومشاريع للكهربة الريفية وترقية الطاقات المتجددة في المناطق المعزولة والتي من بينها مشروع تزويد 200 قرية ريفية بالكهرباء، 51 قرية منها قيد الإنجاز.

وأوضح منسق الخلية ومستشار المنسق المقيم لبرنامج الامم المتحدة السيد خيري ولد القابل، أن “هذه الخلية تعمل منذ سنتين على عدة مشاريع ممولة من طرف برنامج الأمم المتحدة و التعاون الإسباني وصندوق أبوظبي للتنمية في المناطق المعزولة”. وفق تعبيره