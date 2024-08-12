انتقد وزير التعاون الدولي في مجال التنمية والتجارة السويدي يوهان فورسيل، مالي بسبب قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وأعلن أن بلاده ستوقف مساعداتها التنموية لمالي هذه السنة.

وردا على هذه التعليقات، استدعت وزارة الخارجية المالية سفيرة السويد في باماكو، كريستينا كونيل، “لإبلاغها بقرار مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة”، بحسب بلاغ صحافي صادر عن الحكومة المالية.

وكتب الوزير السويدي بحسابه على منصة (إكس)، “لا يمكننا دعم حرب روسيا العدوانية وغير القانونية ضد أوكرانيا، في الوقت الذي نتلقى فيه عدة مئات من ملايين الكرونات كل عام كمساعدات تنموية، لذلك قررت الحكومة السويدية تدريجيا وضع حد لاستراتيجية المساعدات السويدية الثنائية لمالي سنة 2024”.

ويأتي قرار طرد السفيرة السويدية بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الانتقالية في مالي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، عقب تصريحات مسؤول أوكراني رفيع المستوى أشار إلى دعم بلاده لهجوم على قوات من الجيش المالي في تينزاواتين قرب الحدود مع الجزائر.