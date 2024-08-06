أعلنت الرئاسة الموريتانية، ليل الاثنين/الثلاثاء، تشكيلة الحكومة الأولى في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وشملت إعادة لهيكلة العديد من الوزارات.

وقال الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لقظف في نقطة صحفية بالقصر الرئاسي إنها شملت “توسيع مهام قطاعات ودمج أخرى واستحداث قطاعات جديدة وفق ما يتطلبه التنفيذ المحكم والفعال لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية”.

وجاءت الحكومة على النحو التالي:

الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، جام الحسينو

وزير التمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي

وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ماء العينين أييه

وزير العدل، محمد محمود بيه

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم مرزوك

وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء حننا سيدي

وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين

وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ييى شيخنا لمرابط

وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه

وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليم هدى باباه

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب امين

وزير الصحة عبد الله وديه

وزير الوظيفة العمومية والشغل محمد ولد اسويدات

وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده

وزير الطاقة والنفط محمد خالد

وزير المعادن والصناعة تيام تيجاني

وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل سيداتي

وزير الزراعة والسيادة الغذائية أمم بيبات

وزير التنمية الحيوانية المختار كاكيه

وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف

وزيرة للتجارة والسياحة زينب أحمدناه

وزير الإصلاح الترابي والإسكان والعمران نيانغ ممادو

وزير للتجهيز والنقل اعل الفيرك

وزيرة المياه والصرف الصحي آمال مولود

وزير الثقافة والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين امدو

وزيرة الطفولة والأسرة صفية انتهاه

وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام

وزير منتدب لدى وزير الداخلية مكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب سالم فال

وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية تيمور كوديرو هارونا