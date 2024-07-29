قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن وقف الحرب في قطاع غزة “أولوية عاجلة”، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم ذلك بالتوازي مع “فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة”.

العاهل المغربي كان يتحدث في خطاب بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، مساء اليوم الاثنين، ركز فيه على الوضع الداخلي، وبشكل خاص أزمة الجفاف وتسيير موارد المياه في المغرب.

ولكن العاهل المغربي في ختام خطابه، قال إن “الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأضاف: “بصفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة”.

وقال الملك محمد السادس إنه “بنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني”.

وأوضح أن “تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع”، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يتم وفق منظور قائم على التوازي ما بين وقف الحرب وفتح أفق سياسي.

وفي سياق حديثه عن نفس المنظور، قال محمد السادس إن “اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا”.

وأضاف الملك محمد السادس أن “إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”، وفق تعبيره.