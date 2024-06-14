قال المرشح للانتخابات الرئاسية بيرام الداه اعبيد، إنه اختار إطلاق حملته من كيهيدي عن وعي لمكانتها الرمزية، ولكونها عاصمة الضفة، وعاصمة المدن الناهضة، وعاصمة الوعي، شأنها في ذلك شأن مدن الوعي الأخرى، كنواذيبو وروصو.

وأضاف ولد اعبيدي في خطاب افتتاح حملته الانتخابية ليل الخميس/الجمعة، أنه لاحظ في 2023 أن المدن التي كان من المفترض أن تكون خاضعة للنظام العسكري وتابعة له أصبحت مناهضة له.