قال المرشح للانتخابات الرئاسية بيرام الداه اعبيد، إنه اختار إطلاق حملته من كيهيدي عن وعي لمكانتها الرمزية، ولكونها عاصمة الضفة، وعاصمة المدن الناهضة، وعاصمة الوعي، شأنها في ذلك شأن مدن الوعي الأخرى، كنواذيبو وروصو.
وأضاف ولد اعبيدي في خطاب افتتاح حملته الانتخابية ليل الخميس/الجمعة، أنه لاحظ في 2023 أن المدن التي كان من المفترض أن تكون خاضعة للنظام العسكري وتابعة له أصبحت مناهضة له.
وأشار إلى أنه لا يريد أن يكون خطابه خطابا حماسيا، بل خطابا هادئا، يشخص الأوضاع ويضع الأمور في نصابها، ويسلط الضوء على المشكلات الحقيقية، مطالبا بالاستماع له أكثر من التصفيق.
وانتقد بيرام الداه اعبيد، النظام القائم وما قبله، مستعرضا عمليات الاقتراع وما يتعلق بها، مطالبا أنصاره بضرورة اليقظة مع توفير ممثلين في جميع المكاتب، مبرزا في هذا السياق النقص في الوسائل اللوجستية.