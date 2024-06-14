قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية مامادو بوكار با إن الوقت قد حان لوضع حد للأنظمة المتعاقبة واستبدالها بنظام يحقق التقدم والرخاء للبلاد، ويعمل على ترسيخ التماسك الاجتماعي والعدالة، وترسيخ الوحدة الوطنية بين مختلف أطياف الشعب دون تمييز أو إقصاء.

وأضاف في افتتاح حملته الانتخابية ليل الخميس/الجمعةإنه بمجرد انتخابه لمنصب رئيس للجمهورية سيعمل على ترسيخ سيادة القانون التي يحلم بها جميع الموريتانيين.

واستعرض المرشح بعد ذلك الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي يرتكز على عشر أولويات، أهمها ترقية اللغات الوطنية وإضفاء الطابع الرسمي عليها، والحصول على ملكية الأراضي، وتقاسم السلطة والثروة، وترسيخ الديمقراطية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأطلق مامادو بوكار با، حملته الانتخابية من مقر حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية في ساحة سيتي بلاج بمقاطعة تفرغ زينة في ولاية نواكشوط الغربية.