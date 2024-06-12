قال الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بيت الله ولد أحمد لسود، إن الحجاج في ظروف جيدة، بما فيهم حجاح الوكالات، وتفم تفويجهم بانتظام إلى مكة المكرمة.

وأضاف ولد ولد أحمد لسود في مقابلة مع قناة صحراء 24 أن الأمور المتعلقة بالحجاج تسير وفق الخطة المرسومة مسبقا، والهادفة إلى توفير العناية والراحة لهم.

وفي رده على سؤال حول الصور ومقاطع الفيديو التي تداولها ناشطون حول ظروف وصفوها بالسيئة يعيشها الحجاح، قال: إنها مفبركة، وأن الحجاج يعيشون في ظروف جيدة، في مساكن “مريحة”، وعلى بعد 300 متر من المسجد النبوي.

واعتبر الأمين العام لوزراة الشؤون الإسلامية، الذي يرأس الوفد الرسمي لحجاج موريتانيا هذا العام، أن أهم التحسينات التي طرأت، هذا العام هي ظروف السكن الجيدة والقريبة، في المدينة المنورة، ومكة المكرمة مع الطواقم الطبية.