أطلقت شبكة صحراء ميديا، مساء اليوم الثلاثاء، إشارة بث قناة “صحراء 24” التلفزيونية الإخبارية، عبر القمر الصناعي عرب سات.

ويمكنُ التقاط بث القناة عبر التردد 12563 أفقي (27500)، ضمن الباقة التلفزيونية الموريتانية على القمر الصناعي بدر 8.

كما يمكن متابعة البث المباشر للقناة عبر الانترنت، من خلال خدمة البث المباشر على الموقع الإلكتروني لـ “صحراء ميديا”.

ويأتي إطلاق الإشارة استعدادًا للشروع في بث باقة برامج القناة ونشراتها الإخبارية وتغطياتها الخاصة، وهو ما سيتم في وقت لاحق.

وتعد قناة “صحراء 24” هي أول قناة موريتانية إخبارية خاصة، تركز على تغطية الأخبار ومعالجتها في موريتانيا وشبه المنطقة (غرب أفريقيا والمغرب العربي).

وتتخذ القناة الإخبارية من العاصمة الموريتانية مقرها المركزي، وتتبع لشبكة صحراء ميديا الموريتانية التي تأسست قبل عقدين من الزمن، وظلت تغطي الأخبار في موريتانيا والصحراء الكبرى، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإلكترونية.