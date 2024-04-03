Close Menu
الأربعاء, 3 أبريل
24/24 :
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

أحداث الشكات.. الدرك يفرج مؤقتا عن 5 منقبين قبل إحالتهم للعدالة

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
شاحنات تقل بعض المنقبين إلى منطقة "الشكات"

أفرجت فرقة الدرك الوطني، بمقاطعة افديرك بولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا، عن خمسة منقبين في انتظار اكتمال ملفاتهم تمهيدا لإحالتهم إلى العدالة.

وأوقف المنقبون على خلفية أحداث الشكات، التي شهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وتضمنت احتجاجات للمنقبين استهدفت آليات لإحدى الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب.

وقد أطلق سراح المنقبين الخمسة بضمانة، بعد اكتمال التحقيق الإبتدائي معهم، فيما لا يزال التحقيق جاريا مع أربعة منقبين آخرين تم توقيفهم في إطار نفس الملف.

ومن المقرر أن تحيل فرقة الدرك، المنقبين التسعة، إلى وكيل الجمهورية في محكمة ولاية تيرس زمور، فور اكتمال التحقيق الإبتدائي من أجل أخذ قراره بشأن الملف.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة