نظم مركز جمع وتسجيل البيانات الشرطية في غرب إفريقيا، اليوم الاثنين، في مدينة روصو، ملتقى تكوينيا لأفراد الشرطة والدرك الوطني في ولاية اترارزة على النظام المعلوماتي الخاص بالبيانات الجنائية .

وقال المدير الجهوي للأمن في اترارزة المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن، إن هذا البرنامح سيعزز من قدرة الأحهزة الأمنية في جمع، وتبادل المعلومات حول مكافحة الجريمة والإرهاب، من خلال رقمنة المعلومات بغية استغلالها وتبادلها بطريقة آمنة وفورية .

وسيستفيد من التكوين حسب القائمين عليه 16 فردا من الشرطة والدرك الوطني، في إطار توسعة لربط 50 محطة بالبرنامج تشمل كافة مفوضيات نواكشوط، وقطاعي الشرطة والدرك الوطني في روصو ونواذيبو .

وقال الوالي المساعد لولاية اترارزة محمد فال ولد محمد محمود إن هذا البرنامج سيمكن ضباط الشرطة في بلدان غرب إفريقيا، من الوصول إلى المعلومات الشرطية الهامة في تسجيل بياناتها الجنائية الوطنية .

وأضاف الوالي المساعد أن اليرنامج سيسمح للشرطة، بإنشاء وإدارة وتبادل الملفات والقضايا المسجلة لدى أجهزة إنفاذ القاتون .