الأربعاء, 3 سبتمبر
موريتانيا.. تقرير رقابي يطيح بـ 4 مسؤولين كبار في وزارة التربية

محمد فالبواسطة

أعفى مجلس الوزراء الموريتاني مساء الثلاثاء أربعة مسؤولين كبار في وزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي من مهامهم، وذلك بناءً على تقرير للجهاز الرقابي الأعلى كشف عن وجود اختلالات في تدبير الملفات.

وجاءت هذه القرارات في سياق تحقيق قضائي يجري حالياً حول صفقة مشتريات عمومية في قطاع التعليم، التي كانت المفتشية العامة للدولة قد أحالت الملف إلى القضاء بعد ثبوت مخالفات في إجراءات الصفقة.

وشملت قرارات الإعفاء كلاً من:

– رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية السيد إدريس عمر كبى

– المديرة العامة للتعليم السيدة هاوا يورو جا

– مدير الممتلكات والصيانة السيد عبد الله صو

– المديرة الإدارية والمالية السيدة الكحلة سيدي أكجيل.

