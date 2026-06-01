أفاد مراسل صحراء 24، بانهيار مقلع للتنقيب عن الذهب اليوم الاثنين، على منقبين اثنين بمنطقة اكليب اندور قرب بير أم اكرين شمال موريتانيا، فيما تتواصل جهود الإنقاذ، لانتشالهما وسط مخاوف من تدهور وضعيتيهما.



وأشار المراسل، إلى امتعاض متزايد من المنقبين، بسبب ما سموه بطء عمليات الإنقاذ في مناطق التنقيب التقليدي، ومن غياب الوسائل والتجهيزات الضرورية للتدخل السريع في مثل هذه الحوادث، التي تتكرر بين الحين والآخر مخلفة خسائر بشرية ومادية. وتأتي هذه الحادثة، بعد ساعات من انتشال جثامين أربعة منقبين، علقوا أمس داخل مقلع تقليدي، في منطقة تنومر شمالي موريتانيا.

وعلق الضحايا، أثناء تفقد مجموعة من العمال لنتائج عملية تسخين للصخور تستخدم على نطاق واسع في مواقع التنقيب الأهلي لتسهيل استخراج المعادن.

