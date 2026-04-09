صادقت الحكومة الموريتانية على مشروعَي قانون يتعلقان بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى بناء وتجهيز مستشفى مرجعي متخصص في صحة الأم والطفل بالعاصمة نواكشوط.

ويأتي هذا المشروع -حسب بيان صادر عن المجلس اليوم- استجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال، خاصة مع النمو السكاني، حيث سيضم المستشفى المرتقب 440 سريراً ويوفر خدمات طبية متخصصة لهذه الفئات.

ويتكون التمويل من جزأين: الأول بقيمة تقارب 13 مليون يورو (حوالي 587 مليون أوقية جديدة)، سيتم تسديده على مدى طويل يصل إلى 25 و30 سنة حسب مكوناته، مع فترات سماح مريحة في البداية. أما الجزء الثاني، فيبلغ حوالي 48 مليون يورو (نحو 2.2 مليار أوقية جديدة)، وسيتم تسديده على 20 سنة، مع 4 سنوات مهلة قبل بدء السداد.