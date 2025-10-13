ألزمت الحكومة الموريتانية جميع ملاك ومسيّري دور وقاعات الحفلات بتجديد تراخيصهم، وفقًا للمقرر المشترك رقم 134/2025 المتعلق باعتماد وتنظيم هذه المنشآت.

وجاء في تعميم صادر عن وزارة التجارة والسياحة اليوم الاثنين، أن المقرر المشترك رقم 1038/2025 الصادر عن وزارتي الداخلية والتجارة ألغى كافة التراخيص السابقة التي أصبحت فاقدة للمفعول القانوني.

وأكدت الوزارة أن الترخيص الجديد يخضع لمقتضيات المادة العاشرة من المرسوم المنظّم، داعية أصحاب القاعات إلى تقديم طلبات تراخيص جديدة وفق الشروط والمعايير المحددة، وبعد تسوية الرسوم والالتزامات المطلوبة.

وحذرت الوزارة من أن أي نشاط يتم خارج الإطار القانوني المحدد سيعرّض أصحابه للعقوبات القانونية والإدارية المنصوص عليها.

وكانت الحكومة قد صدّقت مارس الماضي على مشروع مرسوم يقضي باعتماد وتنظيم قاعات الحفلات، مع منح مهلة خمسة أشهر للقاعات القائمة قبل صدور المرسوم لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لمقتضياته والمواءمة مع متطلباته الجديدة.