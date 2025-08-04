أفرج في مالي اليوم عن ستة سائقين مغاربة كانوا موقوفين منذ عدة اسابيع، في حادث أثار قلقًا واسعًا في أوساط السائقين المهنيين في المنطقة.

وقال التلفزيون الحكومي إن الرئيس الانتقالي المالي، عاصمي غويتا، استقبل السائقين المفرج عنهم في القصر الرئاسي، في خطوة لافتة أعقبت اتصالات مغربية-مالية غير معلنة.

وأفادت مصادر دبلوماسية في باماكو، اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، أنه تم إطلاق سراح سائقي الشاحنات الذين اختطفوا في مالي قبل أسابيع، وتم نقلهم جواً من باماكو إلى بلادهم، وهم في صحة جيدة بعد عدة أسابيع من الاحتجاز.

وكانت منطقة الساحل قد شهدت خلال الأشهر الأخيرة عدة حوادث استهدفت مهنيي النقل على الطرق الدولية، في ظل توترات أمنية متزايدة تشهدها مالي والدول المجاورة.