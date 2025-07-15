أعلنت شركة موف موريتل للاتصالات عن إطلاق عصر جديد من الإنترنت “فائق السرعة”، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي الوطني، وتوسيع النفاذ إلى خدمات الاتصال الحديثة بجودة وسرعة “غير مسبوقتين”.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة اليوم الثلاثاء، في نواكشوط.

وتوفر العروض الجديدة سرعات تصل إلى 100 و200 وحتى 500 ميغابت في الثانية، دون أي زيادة في الأسعار، مع ترقية مجانية تلقائية للمشتركين في خدمة الألياف البصرية.

وقال المدير العام للشركة محمد با أحمد إن هذه السرعات تُعد غير مسبوقة في السوق الوطنية، بل من بين الأعلى في المنطقة، ما يعزز مكانة الشركة كمزود رائد في مجال التكنولوجيا، وفق قوله.

وأضاف أن العروض الجديدة فُعّلت في عدد من المدن شملت كلا من لعيون، أطار، كيفه، نواذيبو، روصو، ازويرات، ونواكشوط، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل باقي المدن الموريتانية.