قالت الوزارة الأولى الموريتانية، إن وضعية تنفيذ المشاريع الكبرى حاليا بما فيها البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، مرضية.

جاء ذلك في إيجاز نشرته اليوم الاثنين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشاريع الكبرى، برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي.

واستعرضت اللجنة، “مدى التقدم في تنفيذ هذه المشاريع بما فيها البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط مقارنة بالآجال المستنفذة، وسبل تذليل كل العقبات التي قد تحول دون التقدم في تنفيذها، وضمان الإنجاز وفق المعايير والمواصفات المحددة.”

وأشاد الوزير الأول، “بالتقدم المرضي بشكل عام خلال شهر يونيو المنصرم على غرار ما تحقق في شهر مايو الماضي وتعتبر هذه الوضعية مرضية خاصة وأنه للمرة الأولى التي يعرف فيها تقدم متواصل خلال شهرين متتاليين”، بحسب الوزارة.

ولكن الوزير أشار إلى أن “هذا التقدم في شكله العام، لا يعني عدم وجود نواقص في بعض المشاريع المحددة، مما يحتم اعتماد وتجسيد مقاربة فعالة لتدارك النقص فيها في أقرب الآجال”، وفقا لذات المصدر.