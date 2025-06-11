صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بحظر حرق الغاز الطبيعي إلا في حالات محددة ينص عليها المرسوم.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 2010-033 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 المعدل، المتعلق بقانون المحروقات الخام الذي يحظر حرق الغاز الطبيعي إلا في حالات محددة.

ويأتي حظر حرق الغاز الطبيعي طبقا للمادة 31 من نفس القانون المذكور، والتي تلزم بإدارة العمليات النفطية وفقا لأفضل الممارسات الفنية للصناعة المعمول بها دوليا فيما يخص التقنيات التشغيلية، وحماية البيئة، والسلامة الصناعية.

ويحدد مشروع المرسوم هذا المبادئ المتعلقة بمنع الاشتعال والتهوية باستثناء الاستثناءات التي تمنحها السلطة المختصة.

كما يمنح الترخيص الاستثنائي لعملية حرق الغاز المصاحب في الشروط المنصوص عليها في برنامج تسيير الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة الجدوى البيئية.

يأتي هذا المرسوم تزامنا مع انضمام موريتانيا إلى نادي مصدري الغاز في العالم، بعد بدء تصدير الغاز الطبيعي من مشروع السلحفاة آحميم الكبير المشترك بين موريتانيا والسنغال.