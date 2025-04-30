قال رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين، زين العابدين ولد المنير ولد الطلبة، تعليقا على وضعية المهاجرين غير النظاميين في نواكشوط، إن ظروف إقامتهم إنسانية مشيرا إلى “توفر الفرش والغذاء والرعاية الصحية”.

وأضاف ولد المنير أن المهاجرين الذين تضمهم مراكز إيواء دار النعيم وعرفات والسبخة، ينتمون لجنسيات مختلفة (عربية، وأفريقية، وآسيوية ).

وأكد رئيس الفريق البرلماني خلوّ هذه المراكز من من الموريتانيين واقتصارها على الأجانب الذي دخلوا البلاد بطرق غير نظامية.

وبخصوص “تأخر” ترحيلهم قال ولد المنير إن السبب في ذلك يعود إلى “يعود إلى رفض بعض الدول المجاورة السماح بمرورهم عبر أراضيها”.

رئيس الفريق زار هذه المراكز رفقة أعضاء فريقه البرلماني، واطلعوا -حسب بيان لهم- على “صورة شاملة حول الأعداد وظروف الاحتجاز و آليات الترحيل و كيفية ضبط الحدود و حماية السيادة الوطنية دون المساس بالحقوق الإنسانية للمهاجر غير الشرعي”.

ووجه رئيس الفريق “نداءً لكل مواطن غيور على أمن وطنه وسلامة مجتمعه أن لا يتستر على من يقيم بصفة غير نظامية”، وفق تعبيره.