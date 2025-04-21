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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

وفاة شاب طعنًا في تيارت والشرطة تقبض على المشتبه به

الطيب علويبواسطة
الشرطة الموريتانية (صحراء ميديا)

أعلنت السلطات الأمنية في تيارت وفاة شاب من مواليد 2003، إثر تعرضه لطعنات في الصدر خلال شجار وقع بينه وبين زميل له مساء الأحد.

وذكرت الشرطة، في إيجاز، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن الجثة وصلت إلى مستوصف تيارت في حدود الساعة الخامسة مساء، مشيرة إلى أن التحريات أسفرت عن توقيف المشتبه به بعد وقت قصير من الحادث.

وبحسب ذات البيان، فإن الموقوف من مواليد 2004 ويقطن في لكصر، مضيفة أن كلاً من الضحية والجاني من أصحاب السوابق العدلية.

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موري نت
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