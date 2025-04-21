أعلنت السلطات الأمنية في تيارت وفاة شاب من مواليد 2003، إثر تعرضه لطعنات في الصدر خلال شجار وقع بينه وبين زميل له مساء الأحد.
وذكرت الشرطة، في إيجاز، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن الجثة وصلت إلى مستوصف تيارت في حدود الساعة الخامسة مساء، مشيرة إلى أن التحريات أسفرت عن توقيف المشتبه به بعد وقت قصير من الحادث.
وبحسب ذات البيان، فإن الموقوف من مواليد 2004 ويقطن في لكصر، مضيفة أن كلاً من الضحية والجاني من أصحاب السوابق العدلية.
الإثنين, 21 أبريل
24/24 :
- “صوملك” تعتذر عن انقطاع الكهرباء وتشرح أسبابه
- بتمويل يفوق 12 مليون دولار.. موريتانيا تطلق برنامجا بيئياً شرق البلاد
- وفاة شاب طعنًا في تيارت والشرطة تقبض على المشتبه به
- وزارة النقل تجهز مركزًا موحدًا لامتحانات رخص السياقة لضمان “الشفافية”
- بعد الحريق وتعليق العمل مؤقتا.. الحكومة تتضامن مع شركة “كينروس”
- وزارة التربية توقع على انضمامها لبرنامج “بيانات حماية”
- الجمارك الموريتانية “تحبط” عملية تهريب حمولة بلاستيك
- ولد المنير: لم يصلنا مشروع قانون يلزم النواب بالتصريح بممتلكاتهم