وقعت الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية، يوم الجمعة، اتفاقية شراكة تشمل مجالات الصيانة، التموين، التكوين الفني، التسويق، والمالية، بالإضافة إلى تطوير الخط الجوي “الدار البيضاء – نواكشوط – كوتونو” في الدار البيضاء.

وفي بلاغ صحفي مشترك، أكد الطرفان أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من موسم صيف 2025، عبر نظام تشغيلي مشترك “Free Flow” مع تبادل الرموز (codeshare).

وأضاف البيان أن الربط بين رحلات الشركتين سيكون منسقًا عند مغادرة و/أو عند وصول الخط المباشر نواكشوط – الدار البيضاء، إذ سيتم إطلاق رحلات أسبوعية إلى نواكشوط وزيادة عدد الرحلات الأسبوعية من سبع إلى تسع رحلات، إضافة إلى تنويع الشراكة مع شركات الطيران الأفريقية.

وقال المدير العام للخطوط الجوية المغربية، حميدو عبدو، إن هذا الاتفاق «يؤشر لبداية مرحلة مهمة بطموحنا الساعي إلى تعزيز مكانتنا في إفريقيا».

وفي المقابل، صرح أحمد سالم محمد فال عمي، المدير العام للشركة الموريتانية للطيران، أن الاتفاق لا يقتصر على السفر بين البلدين فقط، بل سيمكن زبائن الشركتين من الولوج إلى شبكة واسعة نحو العديد من الوجهات.

وأكد المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للطيران المدني، السيد بابا أحمد ولد محمد ولد باب أحمد، لقناة صحراء 24، أن زبائن الموريتانية للطيران سيستفيدون من رحلات متواصلة عبر الخطوط الملكية المغربية نحو الوجهات التالية: دبي، باريس، مدريد، ولواندا.