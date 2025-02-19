أقرّت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحمل اسم “المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء“.

وبحسب البيان الحكومي، فإن هذه المدرسة تهدف إلى تطوير الكفاءات في المجالات الإدارية والقضائية والإعلامية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية الوطنية.

وقال البيان إن المدرسة الجديدة ستتولى تنظيم برامج تأهيلية وتكوينية مكثفة لفائدة الأطر الوطنية، بما في ذلك الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.

كما أكد أنها ستسعى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات المماثلة داخل موريتانيا وخارجها، بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى التدريب والتأهيل.