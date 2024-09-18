أوقفت الشرطة الوطنية مشتبهاً به في عملية تفحيط عند دوار التلفزة الموريتانية، الذي انتشر فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء، إن المشتبه به، الذي كان يقود سيارته بتهور قرب قناة الموريتانية في تفرغ زينه، اعتُقل بعد اعتدائه على عناصر شرطة المرور.

وأضافت أن المشتبه به يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج من أخصائي في الأمراض العصبية.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به حاول الهروب بعد محاولة توقيفه، ولكن تم القبض عليه في المساء ووضعه تحت الحراسة في المفوضية الخاصة بالمرور.

وذكرت أن النيابة العامة أصدرت أمراً بوضعه تحت ضامن إحضار وحجز سيارته.