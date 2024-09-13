أدى وزير الإسمان مامودو ممادو انيانك، اليوم، زيارة اطلاع وتفقد للأشغال الجارية في 4 منشآت للتعليم العالي والفني بنواكشوط.

وشملت الزيارة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ومدرسة التكوين المهني والفني في مجالات الطاقة والبترول والغاز، والمدرسة العليا للتجارة، والمعهد العالي للرقمنة.

وخلال مختلف محطات الزيارة شدد الوزير على القائمين على هذه الأشغال، ضرورة التزام الآجال التعاقدية، واحترام معايير الجودة، مشيرا إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الفخامة لهذه المنشآت، حيث يتابع فخامته تقدم الأشغال فيها دوريا.

كما حث الوزير على أهمية المشاركة في نظام التصنيف الخاص بالمؤسسات ، وهو نظام ملزم قانونيا للتقدم لعروض المناقصات، ويسمح بوجود شركات مؤهلة، ولديها القدرة على تنفيذ المشاريع الموكلة إليها.