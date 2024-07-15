ناقش الطالب أباه أب الطلبه، أطروحة دكتوراه في علم الأحياء الدقيقة بجامعة نواكشوط، تحت عنوان “جودة المنتجات السمكية في مدينة نواكشوط”.

وركزت الأطروحة على التقييم التجريبي للمواصفات البيولوجية، المجهرية، والحسية للمنتجات السمكية، مع دراسة حالة السردين كمثال شائع الاستهلاك في موريتانيا.

وتوصلت الدراسة، باستخدام معايير ومؤشرات علمية، إلى تقييم مدى جودة المنتجات السمكية وتأثير عمليات التبريد والتوزيع على جودتها في سلسلة تسويق الأسماك الطازجة في نواكشوط.

وفي ختام المناقشة، قررت لجنة التحكيم منح الطالب أباه أب الطلبه درجة الدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة، تخصص جودة المنتجات السمكية، بتقدير “جيد جدا”، مشيدة بالجهود التي بذلها في إعداد الأطروحة وإخراجها إلى حيز الوجود.