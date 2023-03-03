تعاون موريتاني ـ مغربي في مجال والتدريس والتكوين

وقعت موريتانيا والمغرب اتفاقية للتعاون، بين جامعة محمد الخامس بالرباط ، وجامعة العلوم الإسلامية بلعيون بولاية الحوض الغربي (شرقي موريتانيا).

وحسب ما أعلن عنه، فإن هذه الاتفاقية تقضي بتسهيل وتكثيف علاقات التعاون بين المؤسستين، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كالبحث العلمي والتدريس والتكوين.

وأعلنت جامعة محمد الخامس بالرباط أن اتفاقية التعاون هاذه يسعى من خلال الطرفان إلى نشر الثقافة ومختلف المعارف العلمية.

وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني رئيس جامعة العلوم الإسلامية بلعيون، محمدو لمرابط أجيد، وعن الجانب المغربي رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة ، فريد الباشا.