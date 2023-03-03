لجنة الانتخابات: لوحظ حصول مخالفات في تسجيل ناخبين بمناطق مختلفة 

قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إنه لوحظ على مستوى جهات متخصصة باللجنة حصول مخالفات في تسجيل ناخبين بمناطق مختلفة من البلاد.

وأكدت اللجنة أن أبرز هذه المخالفات حالات استخدمت فيها صور لبطاقات تعريف بآجوير (اترارزة) وأغرغار وعين فربة (الحوض الغربي).

وأضافت اللجنة أنه «فور اكتشاف المخالفات المذكورة عمدت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي إلى فصل العدادين المعنيين، فيما تقرر إلغاء التسجيل».

ودعت اللجنة «المعنيين بالمخالفات» إلى التوجه في أسرع وقت ممكن إلى مكاتب التسجيل قبل 13 مارس الجاري (موعد انتهاء الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي).

وأشارت اللجنة في بيان صحفي إلى ارتياحها لسير الإحصاء، ويقظتها التامة، مشيرة إلى أن الإحصاء الانتخابي «يتواصل على امتداد الترابي الوطني بانسيابية وشفافية سيكون لهما ما بعدهما بخصوص تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ترضي جميع الأطراف وتنال ثقة المراقبين في الداخل والخارج».

وأكدت اللجنة المستقلة للانتخابات أن خيار التسجيل بجواز السفر متاح في الداخل والخارج.

وأشارت اللجنة إلى أنه حرصا منها على توفير ونقل المعلومات بالسرعة والحياد، أنشأت منصة إلكترونية، تضع بين يدي الناخب معطيات إحصائية دقيقة ومفصلة، يتم تحديثها بشكل آلي تجنبا لأي لبس أو تدليس.

وللحيلولة دون وقوع اختلالات أو شوائب، لوحظ على مستوى جهات متخصصة باللجنة حصول مخالفات في تسجيل ناخبين بمناطق مختلفة من البلاد، أبرزها حالات استخدمت فيها صور لبطاقات تعريف بآجوير (اترارزة). وأغرغار وعين فربة (الحوض الغربي).

وفور اكتشاف اليقظة الإلكترونية للمخالفات المذكورة، عمدت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي إلى فصل العدادين المعنيين، فيما تقرر إلغاء التسجيل .

وإذ تؤكد اللجنة ارتياحها لسير الإحصاء، ويقظتها التامة، لتدعو المعنيين بالمخالفات الآنفة الذكر، إلى التوجه في أسرع وقت ممكن إلى مكاتب التسجيل قبل 13 مارس الجاري (موعد انتهاء الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي).

ونلفت إلى أن خيار التسجيل بجواز السفر متاح في الداخل والخارج.

وبلغ عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية حتى الآن أكثر من مليون و 644 ألف مسجل، وفق آخر تحديث.