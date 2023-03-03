دراسة تحذّر من مخاطر بدائل السكر على القلب

جدت دراسة حديثة نشرتها دورية “نيتشر ميديسين” الطبية أن المحليات الصناعية البديلة عن السكر والتي يستخدمها معظم الناس قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض قلبية، ووفق الباحثين فإن تلك البدائل الصناعية، تتكون من مواد صناعية قد تؤثر بشكل سلبي على قلوب الناس.

ووفق باحثين بمستشفى جامعة “كليفلاند كلينيك” فإن المحليات الصناعية لا ينبغي اعتبارها بديلا صحيا وآمنا للسكر، إذ تحتوي على مادة “الإريثروتول” المعروف عنها كبديل للسكر الخال من السعرات الحرارية.

وقدد نظر الباحثون لمستويات هذه المادة في الدم لدى أكثر من 4 آلاف مشارك من الولايات المتحدة وأوروبا ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من “الإريثيول بالدم ممن تجاوزا الستين عاما إما تعرضوا لنوبات قلبية بالفعل أو لديهم عوامل خطر الإصابة كارتفاع ضغط الدم والسكري.

وكانت أبحاث سابقة وجدت علاقة مباشرة بين استهلاك بدائل السكر الصناعية والإصابة بالأمراض القلبية، كما أعلنت سابقا منظمة الصحة العالمية خلال تقرير نشر العام الفائت عدم دعمها لاستخدام المحليات الاصطناعية كبدائل آمنة للسكر.

وكالات