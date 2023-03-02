الحكومة تصدق على إنشاء مركز استطباب في باسكنو

صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في مدينة النعمة شرقي البلاد على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى «مركز استطباب باسكنو».

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن «إنشاء مركز استطباب باسكنو» يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الظروف الصحية لسكان المنطقة، وتقريب الرعاية الصحية الجيدة لسكان يبلغ عددهم 120.000 نسمة، وفق نص البيان.

من جانبه، قال وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي إن المركز الصحي في في باسكنو طرأ عليه من التحسينات ما يؤهله لأن يكون مركزا استشفائيا.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن المركز الصحي في باسكنو يتوفر على منصة فنية متكاملة، بها جناحان للعمليات واحد للنساء وواحد للجراحة العامة فضلا عن بنك للدم ومختبر مكتمل الأجهزة.