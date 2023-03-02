مؤتمر يناقش مستقبل النقل الجوي في موريتانيا

تعتزم شركة «آفروبورت» المسيرة لمطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) تنظيم مؤتمر يناقش مستقبل الجوي في موريتانيا يومي 6 و 7 مارس الجاري.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن المؤتمر سيكون “تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني”

ويهدف المؤتمر إلى جمع المسؤولين الحكوميين وهيئات تنظيم الطيران المدني والمختصين في الصناعة والخبراء والشغوفين بقطاع الطيران؛ لمناقشة مستقبل النقل الجوي، وفق بيان صادر عن الشركة.

وقالت الشركة إن صناعة الطيران تشهد تحولات وتطورات متسارعة، مشيرة إلى المؤتمر سيكون فرصة لاستكشاف أحدث التطورات والتحديات والفرص التي تشكل مستقبل النقل الجوي وتضع موريتانيا في قلب التنمية المستدامة.

وأكدت الشركة أن المؤتمر سيشهد توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء في ‏المجال والحكومة، كما سيتضمن خطابات افتتاحية وندوات وجلسات نقاش تفاعلي، تتطرق لمجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بصناعة الطيران.