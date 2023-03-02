«ابلوسكوب استايل» الأسترالية تلجأ لخامات حديد «سنيم»

بدأ فد من الشركة الأسترالية “ابلوسكوب استايل” المنتجة للصلب، زيارة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا.

وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا، في مدينة ازويرات نقلا عن مصادر محلية، فإن زيارة وفد الشركة الأسترالية تأتي تمهيدا لتحقيق رغبها في شراء أكثر من مليون طن من خامات الحديد الموريتاني.

وأضافت المصادر أن الشركة الأسترالية لجأت إلى “سنيم”، نظرا لإرتفاع نسبة الفوسفور، وأكسيد الألمنيوم، في خامات الحديد الأسترالية، وانخفاض نسبتهما في خامات الحديد الموريتانية، حيث ستلجأ الشركة لخلط خامات الحديد الموريتانية بخامات الحديد الأسترالية.

وأضاف المراسل، أن وفد الشركة الأسترالية، زار بعض مواقع الإنتاج التابعة للشركة الوطنية للصناع والمناجم بمدينة ازويرات، واطلع ميدانيا على خصائص الخامات التي تستخرجها الشركة، والتقنيات المستعملة من طرفها في مجال الإستخراج المنجمي.

وتم تأسيس الشركة الأسترالية “ابلوسكوب استايل” من طرف أكبر منتجي الصلب في العالم، فيما تعد استراليا أكبر منتج للحديد في العالم.