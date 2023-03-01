سفارة كوت ديفوار تتكفل بإيواء مهاجرين طردوا من منازلهم في تونس

قامت سفارة كوت ديفوار بايواء 55 من رعايا جاليتها في تونس بعد طردهم من منازلهم إثر اعلان الحكومة التونسية اتخاذ اجراءات ضد المهاجرين غير القانونيين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر ديبلوماسي اليوم الأربعاء.

وأوضح الدبلوماسي “شعرنا الاثنين بالارتباك لكننا بالأمس تمكنا من ايواء 55 شخصا بينهم 4 نساء على الأقل مع أطفال صغار“.

وقررت السفارة تأجير “مبنى بأكمله به عشر شقق مفروشة” بحسب الدبلوماسي.

وخيم بعض المهاجرين أمام سفارتهم الثلاثاء في انتظار عمليات تسجيل أسمائهم لاجلائهم إلى بلادهم.

لكن ما يعيق انطلاق رحلات الاجلاء “هي الغرامات التي يجب أن يدفعها الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة” القانونية بحسب المصدر.

وأعلنت السلطات في كوت ديفوار اليوم الأربعاء أنها بدأت إجراءات لإجلاء نحو 500 شخص.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيفوارية أمادو كوليبالي إن “الأمر الأكثر إلحاحا

سفارة ساحل العاج تتكفل بإيواء 55 مهاجرا بعد طردهم من منازلهم في تونس

هو إنقاذ الأرواح ومنع وقوع إصابات“.

بدورها أفادت السلطات في غينيا اليوم الأربعاء أنها أجلت 50 شخصا من رعاياها في تونس.

وأوضحت الرئاسة الغينية ، في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء، أن وزير الخارجية موريساندا كوياتي، توجه إلى تونس على متن طائرة مستأجرة من قبل المجلس العسكري الحاكم “للتوجه بشكل عاجل لمساعدة الغينيين“.

وكان الرئيس التونسي قيس سع د قد شدد الأسبوع الفائت على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدف ق المهاجرين غير القانونيين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤد ي إلى “عنف وجرائم“.

ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية بالخطاب ووصفته بأنه “عنصري ويدعو للكراهية“، كما استنكره الاتحاد الأفريقي واعتبر تصريحات الرئيس “صادمة” ودعا الدول الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب عنصري يحض على الكراهية“.

ويقدر “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” وهي منظمة تهتم بملف المهاجرين في تونس ان عددهم لا يتجاوز 21 ألفا في تونس بمن فيهم الطلاب.