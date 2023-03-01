الأربعاء, 1 مارس
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سفارة كوت ديفوار تتكفل بإيواء مهاجرين طردوا من منازلهم في تونس

صحراء ميديابواسطة

قامت سفارة كوت ديفوار  بايواء 55 من رعايا جاليتها في تونس بعد طردهم من منازلهم إثر اعلان الحكومة التونسية اتخاذ اجراءات ضد المهاجرين غير القانونيين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر ديبلوماسي اليوم الأربعاء.

وأوضح الدبلوماسيشعرنا الاثنين بالارتباك لكننا بالأمس تمكنا من ايواء 55 شخصا بينهم 4 نساء على الأقل مع أطفال صغار“.

وقررت السفارة تأجيرمبنى بأكمله به عشر شقق مفروشةبحسب الدبلوماسي.

وخيم بعض المهاجرين أمام سفارتهم الثلاثاء في انتظار عمليات تسجيل أسمائهم لاجلائهم إلى بلادهم.
لكن ما يعيق انطلاق رحلات الاجلاءهي الغرامات التي يجب أن يدفعها الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامةالقانونية بحسب المصدر.

وأعلنت السلطات في كوت ديفوار اليوم  الأربعاء أنها بدأت إجراءات لإجلاء نحو 500 شخص.

 وقال المتحدث باسم الحكومة الإيفوارية  أمادو كوليبالي إنالأمر الأكثر إلحاحا

سفارة ساحل العاج تتكفل بإيواء 55 مهاجرا بعد طردهم من منازلهم في تونس

هو إنقاذ الأرواح ومنع وقوع إصابات“.

بدورها أفادت السلطات في غينيا اليوم  الأربعاء أنها أجلت 50 شخصا من رعاياها في تونس.

وأوضحت الرئاسة الغينية ، في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء، أن وزير الخارجية موريساندا كوياتي، توجه إلى تونس على متن طائرة مستأجرة من قبل المجلس العسكري الحاكمللتوجه بشكل عاجل لمساعدة الغينيين“.

وكان الرئيس التونسي قيس سع د قد شدد الأسبوع الفائت على وجوب اتخاذإجراءات عاجلةلوقف تدف ق المهاجرين غير القانونيين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤد ي إلىعنف وجرائم“.

ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية بالخطاب ووصفته بأنهعنصري ويدعو للكراهية، كما استنكره الاتحاد الأفريقي واعتبر تصريحات الرئيسصادمةودعا الدول الأعضاء إلىالامتناع عن أي خطاب عنصري يحض على الكراهية“.

ويقدرالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوهي منظمة تهتم بملف المهاجرين في تونس ان عددهم لا يتجاوز 21 ألفا في تونس بمن فيهم الطلاب.

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