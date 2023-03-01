لجنة الانتخابات تفصل ثلاثة عدادين بسبب مخالفات في تسجيل الناخبين

قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، إنها فصلت ثلاثة عدادين على إثر ارتكاب مخالفات «واضحة» في تسجيل الناخبين.

وأشارت اللجنة إلى أن العديد كانوا يعملون بآجوير في ولاية اترارزة، وعين فربه وأغرغار بالحوض الغربي.

وقالت اللجنة إن تجري حاليا تحقيقا مكثفا في حالات مشابهة بمناطق أخرى، وفق تأكيدها.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمديد الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي حتى 13 مارس المقبل.

ووفق آخر حصيلة صادرة اليوم الأربعاء فقد وصل عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية إلى مليون و 619 ألف ناخب.