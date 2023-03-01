بمشاركة موريتانيا.. آفريكوم تجمع قادة أركان الدول الإفريقية

شارك قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية،الفريق المختار بله شعبان في مؤتمر لقادة أركان الدول الإفريقية والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “الآفريكوم”.

وحسب ما أعلن الجيش الموريتاني، فإن هذه المشاركة، تأتي تلبية لدعوة من الجنرال ميشل لانجلي، قائد قوات الآفريكوم، و يحضر عذا المؤتمر الجنرال مارك ميلى، قائد الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية.

وأضاف الجيش، أن قائد الأركان التقى على هامش هذا المؤتمر، الذي ينعقد في العاصمة الايطالية روما، قائد الأركان المشتركة للجيوش الآمريكية، وكذلك قائد الآفريكوم، حيث تناول اللقاءان علاقات التعاون العسكري بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها.

وأشار الجيش، إلى أن دعوة ولد بله لهذا المؤتمر، تأتي في إطار علاقات التعاون العسكري بين موريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ورافق قائد الأركان العامة للجيوش إلى إيطاليا، اللواء صيدو صمبا جاه قائد فرقة الدعم، و المقدم محمد الراظي آديه ضابط تشريفات قائد الأركان العامة للجيوش، و النقيب محمد لحبيب باه المرافق العسكري لقائد الأركان العامة للجيوش.