وزير الصحة: نسبة التغطية الصحية في الحوض الشرقي وصلت 85%

قال وزير الصحة في الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي، إن مستوى التغطية الصحية بولاية الحوض الشرقي، وقرب الوحدات الصحية من المواطنين، ونفاذهم إليها يصل إلى نسبة 85%،.

جاءت تصريحات الوزير خلال جولة له في بعض المراكز الصحية بالولاية، اعتبر خلالها أن الولاية من بين النسب الأكثر ارتفاعا على المستوى الوطني في مجال النفاذ للخدمات الصحية.

وأضاف ولد داخي أن ولاية الحوض الشرقي توجد بها مدرسة للصحة، ومستشفى بسعة 150 سريرا، و 11 طبيبا مختصا، و 37 طبيبا عاما، و 90 قابلة، و 460 ممرضا، مؤكدا مواصلة العمل للرفع من أداء وجاهزية هذه المنشآت.

شملت جولة الوزير المركز الصحي بتمبدغه، والإدارة الجهوية للعمل الصحي، والمركز الصحي بالنعمة، والمستشفى الجهوي، ومدرسة الصحة.