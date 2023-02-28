«تآزر» توزع آلاف بطاقات التأمين الصحي في الحوض الشرقي 

بدأت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) اليوم الثلاثاء بعملية توزيع 8975 بطاقة تأمين صحي جديدة لولاية الحوض الشرقي، منها 2415 بطاقة خاصة بمقاطعة النعمة عاصمة الولاية.

وقال محمد عالي ولد سيدي محمد إن عدد بطاقات التأمين الصحي، المبرمجة من قبل تآزر، لولاية الحوض الشرقي يصل إلى 64362 بطاقة.

كما أطلقت المندوبية أنشطة أخرى من بينها توزيع 3400 قنينة غاز مجهزة، بتكلفة اجمالية قدرها 56.752.000 أوقية قديمة، وتمويل 101 نشاطا مدرا للدخل، و29 قرضا صغيرًا، بتكلفة 120 مليون أوقية قديمة في إطار الشراكة بين تآزر، ووزارة الداخلية واللامركزية، ورابطة العمد الموريتانيين، وبتنفيذ من شبكة الصناديق الشعبية للادخار والقرض (كابيك).

كما تضمنت الأنشطة تمويل 51 تعاونية إنتاجية بمبلغ إجمالي يزيد على 20 مليون أوقية قديمة، وتقديم دعم للجهود الزراعية في الولاية من خلال توزيع 3 آلاف متر من السياج، و6 آلاف متر من الأسلاك الشائكة، و3 آلاف و3 مائة متر من أسلاك الشد، ومجموعة من الأعمدة والعربات اليدوية والمجارف والمعاول وأدوات الري بتكلفة إجمالية تزيد على 40 مليون أوقية.

وأطلقت المندوبية عملية التحويلات النقدية المنتظمة لصالح 11 ألف و663 أسرة متعففة في ولاية الحوض الشرقي، بغلاف مالي قدره 405 مليون أوقية قديمة، كما أطلقت عملية توزيع مساعدات نقدية مباشرة خاصة لصالح 100 أسرة الأكثر هشاشة على مستوى مقاطعة النعمة، بقيمة 50 ألف أوقية قديمة لكل أسره.

وتتزامن هذه الأنشطة مع اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء في مدينة النعمة، سيترأسه محمد ولد الشيخ الغزواني بعد غد الخميس.