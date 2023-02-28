المغرب ينهي العمل بحالة الطوارئ الصحية

أوقف المغرب عمليا سريان حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد منذ ثلاثة أعوام للتصدي لوباء كوفيد-19، بحيث ينتهي أجل آخر تمديد لها الثلاثاء.

وكانت الحكومة المغربية تعلن تمديدها نهاية كل شهر منذ مارس 2020، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.

وتراجع انتشار الوباء خلال الأشهر الأخيرة في المملكة حيث بلغ أدنى مستوى له سبتمبر، وفق وزارة الصحة.

في سياق متصل أعلن المكتب الوطني للمطارات ليل الاثنين إعفاء المسافرين الوافدين الى المملكة من إبراز «البطاقة الصحية»، التي تتضمن معلومات خاصة مرتبطة بالوباء.

وأتاح فرض حالة الطوارئ الصحية للسلطات اتخاذ العديد من التدابير الاسثتنائية لمواجهة انتشار الوباء، مثل إغلاق الحدود أو الحجر الصحي أو منع التجمعات.

وأصاب وباء كوفيد-19 منذ العام 2020 نحو 1,3 مليون مغربي، وفق الأرقام الرسمية، فيما تلقى أكثر من 23,4 مليون شخص الجرعة الثانية للقاح، ونحو سبعة ملايين الجرعة الثالثة.