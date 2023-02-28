الحوض الشرقي.. الحكومة تضع حجر الأساس لبناء سدين

وضع وزير الزراعة يحيى ولد أحمد الوقف اليوم الثلاثاء الحجر الأساس لبناء سدي «أم افناديش» بمقاطعة النعمة و «الفيلة” في مقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي.

وقال وزير الزراعة إن هذه المنشآت الزراعية تدخل في إطار برنامج انجاز 90 سدا و90 حاجزا مائيا تتولى وزارة الزراعة انجاز 40 سدا منها و42 حاجزا بغلاف مالي يصل أكثر من 30 مليار أوقية قديمة

وأضاف أن هذا البرنامج أعلن عنه من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة روصو بغية تعزيز المنشآت الزراعية لتحقيق التنمية، وفق قوله.

وأشار ولد أحمد الوقف إلى أن وزارة الزراعة تتولى انجاز 40 سدا و42 حاجزا مائيا وأن البرنامج الذي تم اطلاقه اليوم يتعلق بانجاز ستة سدود،اربعة منها من طرف وزارة المياه والصرف الصحي واثنان من طرف وزارة الزراعة وفي ظرف ثلاث سنوات على أن يتم انجاز السدود والحواجز المائية الأخرى لاحقا، وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للانباء (الرسمية).