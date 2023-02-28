تشجيعاً للتعليم.. منح دراسية للبنات بولاية الحوض الشرقي 

تعتزم وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي تقديم منح دراسية للبنات بولاية الحوض الشرقي تشجيعا للتعليم، وذلك بالتعاون مع مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي

وأعلن وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي براهيم فال ولد محمد الامين عن المشروع اليوم الثلاثاء، خلال زياة لبعض المؤسسات التعليمية في النعمة، رفقة وزير التنمية الحيوانية، محمد ولد عبد الله ولد عثمان.

وقال الوزير إنه وزارته قامت بمجموعة من الإجراءات في الولاية لدعم التعليم و الرفع من نسب النجاح المتراجع فيها، وذلك بالتعاون مع مشروع تمكين المرأة، كتخصيص قاعة مجهزة بالمعلوماتية في ثانوية النعمة، تحضيرا للدخول في التعليم عن بعد، وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء.

وأشار الوزير إلى أن هذه العملية تتمثل في إطلاق منصة رقمية ستطلق غدا لتقديم الدروس للطلاب الذين يحضرون لامتحانات الشهادات الوطنية خلال ما تبقى من العام الدراسي، على أن تعمم الخطة وتطور في العام الدراسي المقبل.

وأكد أن قطاعه قام بتوزيع ما يقارب من 10 آلاف طاولة وأكثر من 125 ألف كتاب في الولاية من بينها 4000 مخصصة لأبناء الطبقات الفقيرة، إلى جانب تنظيم قافلة من خيرة الأساتذة لتقديم دروس تقوية للتلاميذ في عموم الولاية.

وذكر الوزير أن قطاعه يعكف حاليا على مراجعة مناهج التعليم لتحسين جودته «في إطار تعليمات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى إصلاح نظامنا التعليمي»، وفق قوله.