جائزة أفضل لاعب في العالم.. لمن صوت قائد ومدرب موريتانيا ؟

أعلن أمس الاثنين، عن فوز قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وشارك في التصويت قادة ومدربو المنتخبات حول العالم، وحصل ليونيل ميسي خلال التصويت، على 52 صوتا، مقابل 44 صوتا لمبابي، و34 صوتا لبنزيمة.

وصوت قائد المنتخب الموريتاني لكرة القدم، للأرجنتيني ليونيل ميسي، في الخيار الأول، فيما اختار الفرنسي كيليان مبابي، في الخيار الثاني، ومواطنه كريم بنزيمة في المرتبة الثالثة.

وصوت مدرب المنتخب الموريتاني، للفرنسي كريم بزيمة في الخيار الأول، فيما ضوت في الخيار الثاني للأرجنتيني ليونيل ميسي، وصوت للفرنسي كيليان مبابي في المرتبة الثالثة.