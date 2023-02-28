موريتانيا.. 82 مليون أوقية لتأهيل مراكز للأمومة في الداخل

أطلقت السلطات الموريتانية من ولاية الحوض الغربي، أشغال توسعة وتأهيل 8 مصالح للأمومة في ولايتي الحوض الغربي وكيديماغه، بتمويل من مشروع دعم النظام الصحي ( عنايه ) يصل إلى 82 مليون أوقية قديمة،

و تتضمن هذه الأشغال بناء مصالح للحجز، على مساحة 37 مترا مربعا، و بناء ممرات بين قاعات الولادة وقاعات الحجز، ومن المقرر أن تستمر الأشغال في هذه المصالح لمدة ثلاثة أشهر بتمويل من مشروع دعم النظام الصحي ( عنايه ) .

و قال وزير الصحةالمختار ولد داهي، إن هذه التوسعة و إعادة التاهيل بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية و البنك الدولي من خلال مشروع”عنايه”، و ستستفيد منها النقاط الصحية في أم لحبال، و كيعت التيدوم، و المراكز الصحية بالطينطان، و عين فربه، و اطويل، و ادويراره في الحوض الغربي، و غابو و كوراي بكيديماغا .

و أضاف أن ولاية الخوض الغربي استفادت فيها 5749 امرأة حاملا، عام 2022 من الكلفة الجزافية للنساء الحوامل، حيث استفدن من مجانية الاستشارات، و العلاجات و الأدوية، خلال فترة الحمل و شهرين بعد الولادة.

كما استفاد 1338 فردا من مجانية النقل و الرفع، إلى مستشفيات متخصصة، و يستفيد قرابة 26.000 فردا من التأمين الصحي CNAM، حيث تدفع مندوبية تآزر نيابة عنهم المساهمات بصندوق التأمين الصحي.

و ستنطلق قريبا أنشطة صندوق آخر للتأمين الصحي التضامني موجه أساسا للقطاع غير المصنف.