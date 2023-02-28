نواذيبو.. انتخاب رئيس للمجلس العلمى لمعهد بحوث المحيطات

انتخب الدكتور باه مختار لرئاسة المجلس العلمى التشاورى، المكلف بمراقبة النشاطات العلميه للمعهد الموريتانى لبحوث المحيطات والصيد في نواذيبو شمالي موريتانيا.

المجلس تم إنشاؤه من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحرى، يتكون من اثنى عشر عضوا، بينهم ستة موريتانين والبقيه أجانب.

وجاء انتخاب رئيس المجلس على هامش انعقاد النسخة العاشرة من مجموعة عمل المعهد الموريتانى لبحوث المحيطات والصيد، والمنظمة تحت عنوان “استصلاح الموارد السمكية وتسيير التنوع الأًحيائى في خدمة التنمية المستدامة.

وتسعى الدورة ـ بحسب ما أعلن عنه ـ للمساهمة في التنمية المستدامة، للموارد السمكية و المحافظة علي النظم الإيكولوجية البحرية و الساحلية.

وقد ناقش المشاركون في هذه الأيام العلمية، مواضيع من بينها الحكامة، والتسيير بنظام الحصص، والعوائق و التحديات، والرؤية الاستراتيجية، و التغيرات المناخية، ومقاومة الأنظمة الايكولوجية، والتنوع الاحيائي وديناميكية المصايد.

بالإضافة إلي مواضيع التخطيط المكاني للمجال البحري، والصيد و الاستغلال في عرض البحر والمحميات البحرية،والمؤشرات و النهج الإيكولوجي للصيد، والشؤون البحرية، والاساطيل، ونظام استغلال النقل البحري، والصيد القاري و تربية الأحياء المائية.