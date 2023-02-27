السنغال تنشىء «خلية أزمة» لمتابعة جالياتها بتونس

أنشأت وزارة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج خلية أزمة في سفارتها بتونس، لحماية المهاجرين السنغاليين المستقرين بهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية السنغالية، في بيان لها، أنه قد “صدرت تعليمات لسفير السنغال في تونس، بتشكيل خلية أزمة لتأمين حماية الجاليات السنغالية وممتلكاتها”.

وأضافت الحارجية السنغالية أنها “تتابع عن كثب الوضع السائد في تونس” في ما يتعلق بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت الوزارة أنها “على تواصل مع مسؤولي الجمعيات السنغالية في تونس”، داعية “الجالية السنغالية إلى التحلي بالهدوء”.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد دعا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوضع حد، على وجه السرعة، لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.