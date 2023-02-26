موريتانيا.. وزارة الصحة تطالب بسحب هذه الأدوية فورا

أصدرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت تعميما إلى كافة موردي وموزعي الأدوية والصيدليات والمستودعات الصيدلانية إلى حجز دواء «CARBOTOUX » المضاد للسعال للكبار والصغار.

وطالبت وزارة الصحة بسحب جميع عينات هذا الدواء الخاصة بالاطفال والبالغين، وذلك إثر اشتباه بوجود دواء مزور يحاكي الدواء المذكور.

كما طالبت وزارة الصحة في تعميم آخر بسحب عينات من دواء TETRACYCLINE HIDROCLORIDE OLFTALMIC USP 1%، أثر بلاغ من منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة إن سبب هذا القرار هو ملاحظة نقص الجودة.

وطالبت من كافة الموزعين والصيدليات السحب الفوري والنهائي للأدوية المذكورة ابتداء من اليوم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت قبل أيام السلطات وإخصائي الرعاية والجمهور بسحب جميع دفعات مرهم TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC USP 1٪ المصنعة من قبل شركة Galentic Pharma الهندية.

ويستخدم الدواء المذكور وهو (مرهم عيني) لعلاج التهابات العين خصوصا للأطفال حديثي الولادة.